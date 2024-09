Obserwując co dzieje się id kilku lat w tym mieście, trudno nie dostrzec, że władze przejęli jacyś nieodpowiedzialni sekciarze, którzy zamiast wymarzonych kompromisowych i zadowalających wszystkich rozwiązań za cel obrali sobie wywalić samochody z centrum...

Doszło do tego, że gdy jadę autem gdzieś do miasta w Europie to z przyzwyczajenia szukam miejsc gdzieś w opłotkach podczas gdy okazuje się że mogę samochodem dojechać niemal dokładnie do miejsca gdzie chce i zostawić je Pokaż całość