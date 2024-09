Typ nie dał żadnego info w opisie, żadnego materiału w filmiku, tylko rozemocjonowany ściek. Wrzucam jakieś linki znalezione w kilka sekund. Są na dole. Z tego co ogarnąłem, to już jakieś firmy produkują u nas baterie, więc trochę dziwna sprawa o takie czepianie. Jeżeli już mówimy o lobbingu, to bardziej zagraża nam Francja niż Niemcy, więc typ z filmosyfu wywalił się na ryj nawet w tym temacie.



Malutka prośba: nigdy nie traktujcie Pokaż całość