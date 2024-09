Przecież to jest śmiechu warte. Były plany żeby kolejka jeździła z Gniezna do Anastazewa. Nawet specjalnie wyremontowano peron na Jelonku, ale wszystko poszło się j---ć. Bo zamiast sprawdzić jakość torów przed inwestycja to za to się wzięto po fakcie. A tory są w opłakanym stanie.