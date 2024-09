Nie wiem czy czułbym, że "godnie żyję" MUSZĄC sprzedawać swoje ciało, szczerze w to wątpię. No, ale to ja i moje życie, jak ktoś tak lubi to nie zamierzam go od tego odwodzić.

Idą bardzo ciężkie czasy i niektórzy tylko takie propozycje mają dla innych - zacznijcie się sprzedawać, to nic takiego, zarobicie sobie i będziecie wygodnie żyć. Zostańcie workami na spermę dla bardziej majętnych - szczyt ambicji.



Co do PiSu - Pokaż całość