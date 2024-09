Raz ciotka miała małą stłuczkę, facet jej wymusił. Wyszli i chłop że tak jego wina, przyznaje się ale super mu się spieszy, nie ma czasu na pisanie oświadczenia, szybko dał numer telefonu i pojechał. Jak się można domyślić naiwna ciotka zadzwoniła do chłopa a on że nie wie o co chodzi, pomyłka, do widzenia xD