Hahaha. Co tak mało wypowiedzi?

W owczym pędzie wykopki hejtować to umiją...

Mam nadzieję, że ktoś kiedyś się w----i i tych zjebów, co to w pogoni za bordo i plusami są w stanie każdy wysryw napisać, dojedzie w sądzie.

Jakiego szacunku od moderacji oczekujecie, jak sami robicie za pogłębiaczy szamba.