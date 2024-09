Tam w tych 7 osobach, ktore zginely byla trojka dzieci z jednej rodziny (znaczy od 9 to 21 lat, trzy dziewczyny/dziewczynki i ich matka), tylko ojciec przezyl. Same te 7 dzisiejszych smierci wsrod cywili powiny wystarczyc, zeby w ciagu kolejnych lat znalezc i odjeb..ac kazdego kacapa maczajacego w tym palce (od zlecajacego rozkaz, do ustawiajacego cel i na koncu naciskajacego na guzik). To tym ludziom zycia nie zwroci, ale na miejscu ojca, Pokaż całość