"Prokuratura zarzuca Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu 10 lat więzienia."



Nawet jeśli by go skazali to 10 lat to jest XD Po 5 latach wyjdzie na wolność a co zarobił to jego, a dokładniej to jego żony/matki/ojca czy komu tam wszystko przepisał