Gdyby nie te głupie przepisy i FIA to te Hypercary zapierdzielałyby jak przecinaki. Gdyby nie BOP to Toyota nadal byłaby pierwsza. Zamiast dać sie rozwijać i sprawiać żeby auta były szybsze to uparcie wymyślają nowe przepisy mocno ograniczające rozwój auta. Czas Kobayashiego w Le Mans w kwalifikacjach w erze LMP1 3,14 a hypercar w 2024 3,24, 10 sekund wolniejsze-przepaść.