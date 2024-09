Lata okrajania nauki o WW2 plus zakaz pokazywania symboli Rzeszy zbierają swoje żniwo. Do tego niemicka strategia w której nie ma być żadnych stolic pomiędzy Berlinem a Moskwą. Ciche i jawne wspieranie neonaziolków, Amis go home, to przepis na nowe kłopoty w Europie. Na nasze szczęście rozwalenie nordstreamów i onrona Ukrainy odwlekły to w czasie. Ale ten najbardziej zakłamany naród w Europie prędzej czy później znów ją podpali.