Soros, Putin... kij z tym kto to sponsoruje. Organizują to mafie pod różnymi przykrywkami. Europa powinna od razu interweniować widząc łodzie i statki frywolnie przybijające do lądu europejskich krajów z setkami ludzi, których nie da się zidentyfikować. To jest nieprawdopodobne jak bardzo nasze cywilizowane kraje są pozbawione instynktu samozachowawczego.