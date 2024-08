Bo Polacy - wbrew temu co niektórzy sobie wmawiają - wcale nie są potomkami rodów magnackich, lecz przede wszystkim chłopów pańszczyźnianych. Było całkiem sporo patriotów i potomków szlachty, ale niestety zostali wymordowani w powstaniach, wojnach i totalnie bezsensownych samobójczych zrywach typu powstanie warszawskie. Ci którzy ocaleli - zostali zgnojeni lub wygnani przez 50 lat komuny.



Jesteśmy genetycznie przystosowani do pokornego znoszenia gnojenia i wyzysku. Krwi szlacheckiej i buntu to tutaj nie ma, chyba że masakrycznie rozcieńczona. Trzeba naprawdę mocno przesadzić żeby Polak się wściekł. Kto nie wierzy, niech poczyta historię PRLu. Wielu Polakom tak naprawdę władza ludowa nie przeszkadzała - wręcz odpowiadał im opiekuńczy "pan" - o ile było co żreć. Wkurzali się dopiero wtedy gdy zaczynał się potężny wyzysk lub duże podwyżki cen - ten wk#rw stanowił ogromną część składową największych rozruchów w PRLu:

- Poznański Czerwiec 1956 - poszło m.in. o zbyt duże podatki nakładane na najbardziej pracowitych. Rezultat - Gomułka się wybija i dochodzi do władzy wskutek wydarzeń w październiku 1956.

- Marzec 1968 - robiły się coraz większe braki w żywności bo Gomułka skupiał się na rozwoju przemysłu ciężkiego.

- Grudzień 1970 - poszło o podwyżki cen żywności. Rezultat: Gierek wykopuje Gomułkę i dochodzi do Pokaż całość