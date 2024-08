00:22 - buta tych ludzi jest porazajaca, a mowi w sposob jakby wypil przed chwila kilka glebszych.

Zmiana punktu widzenia z miejscem siedzenia to typowe zjawisko wsrod politykow, gdy to teraz oni sa przy korycie i moga przytulic do kieszeni. Rzygac sie chce patrzac na te cale polityczne bagno.