Nie liczy się to ile czasu spędzamy w pracy a to ile w tym czasie wyprodukujemy czyli jaka jest nasza wydajność pracy/stopień uprzemysłowienia. Niestety chociażby pod względem robotyzacji w branży produkcyjnej jesteśmy daleko w tyle bo Polska może pochwalić się jedynie 42 jednostkami na 10 tys pracowników.... miała być druga korea tylko że zamiast południowej raczej nam bliżej do północnej