Niemcy już się z tego nie odgrzebią. Za daleko to zaszło. I będzie już tylko gorzej.



Tam by musiało dojść do powtórki "nocy kryształowej" na sterydach, ale współcześni niemcy nie są do tego ani zdolni, ani tym bardziej władza im nie pozwoli na jakiekolwiek działanie.

Mówię to zupełnie bez emocji, ani tego nie pożądam, ani nie neguję. Po prostu stwierdzam fakty.



