Zawsze w przypadku mordów dokonywanych przez uchodźców mówione jest, że to pojedyncze przypadki, że zabójcy to nic nieznaczący promil. Odstępy czasowe między takimi zamachami, atakami z użyciem noża wciąż się jednak kurczą. A dla ludzi i bez Solingen migracja i bezpieczeństwo to najważniejsze tematy