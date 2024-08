Każdy Ukrainiec, Gruzin jak i Białorusin łamiący prawo w Polsce powinien być w ciągu 24h odstawiany na Ukrainę z dożywotnim zakazem wjazdu do strefy Szengen. Pomagamy i będziemy pomagać w #!$%@?, ale z patolami trzeba jechać na ostro. Gnój, który zamiast bronić swoich przyjechał do nas, by robić bydło, jest zwykłym kacapem i zasługuje na taką samą pogardę. Sława bohaterom, a patusom #!$%@? w dupę.