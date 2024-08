Dacia ma obowiązek jechać przy prawej krawędzi jezdni, robi dokładnie odwrotnie dodatkowo najeżdżając na linie ciągłą czyli łamie dwa przepisy. Nie ma obowiązku przepuszczać motocyklisty. Natomiast można przepuścić, można podziękować i każdemu jest miło, jedziemy dalej do swojego życia. A można też robić sobie pod górkę, ubliżać, poniewierać i tym się karmić. Jeszcze zamiast wrócić szczęśliwie do rodziny wylądować na sorze albo dołku. Co kto lubi ¯\(ツ)/¯