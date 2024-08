Nawet w mediach Agory zauważono problem (a przynajmniej dopuszczono temat pod dyskusję).

Pokaż całość

Po pierwsze to, że jakiś temat dopuszczono do dyskusji jeszcze absolutnie nic nie oznacza ponieważ nie liczy się to, że jakiś temat został dopuszczony do dyskusji a liczy się to w jaki sposób dany temat został dopuszczony do dyskusji. Tutaj mamy TOKFM premium którego nie przeczytasz bez subskrypcji więc już wiadomo o co chodzi. Agora próbuje przełożyć kilkalność absurdalnych artykułów