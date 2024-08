Rząd Donalda Tuska odkrywa jak działa gospodarka.

Jak zwiększamy socjal i dofinansowania w jakimś sektorze to ceny idą w górę.

Jak wprowadzamy ograniczenia dla przedsiębiorców to znajdują oni jakieś obejścia.

Biurokracja zaczyna się coraz bardziej komplikować przez kolejne przepisy i zakazy.

Potrzeba więcej urzędników by to ogarnąć.

Jak prowadzenie firmy w kraju się przestaje opłacać to przedsiębiorcy przenoszą firmy za granicę.

Na wszystkich regulacjach najbardziej obrywają Ci co chcą prowadzić całkowicie legalnie Pokaż całość