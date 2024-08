Warto pamiętać kto budował te imperium zła.



"Najlepszy wróg, jakiego można kupić za pieniądze - Antony Sutton 1986"



Dysponując tonami dokumentacji, głównie pochodzącej ze źródeł rządowych i korporacyjnych, Sutton pokazuje, że radziecka technologia wojskowa jest w dużym stopniu zależna od darów USA i sojuszników, „pokojowego handlu” i programów wymiany. Budowaliśmy, sprzedawaliśmy, handlowaliśmy lub wręcz przekazaliśmy komunistom wszystko, od miedzianych przewodów i wojskowych ciężarówek po technologię czołgów, technologię naprowadzania rakiet, komputery – nawet prom kosmiczny. Pokojowy handel to mit… dla Sowietów wszelki handel ma znaczenie strategiczne. Paradoks polega na tym, że wydajemy 300 miliardów dolarów rocznie na obronę przed wrogiem, którego stworzyliśmy i który nadal utrzymujemy. Głuchoniemi ślepcy, jak ich nazwał Lenin, to międzynarodowi biznesmeni, którzy nie widzą nic poza kolejnym kontraktem, a których fabryki bronią wojska marksistowskie (w Angoli); którzy świadomie sprzedają technologię, która służy do zabijania i okaleczania Amerykanów.



1929 Pokaż całość