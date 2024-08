W ciekawych czasach mi przyszło żyć. Niby spoko bo żyję w miarę bezpiecznym i cywilizowanym kraju w środkowej Europie. Niby fajnie bo żyję w czasach gdzie na własne oczy widziałem jak ten kraj ze sporej biedy wchodzi do klasy średniej, właściwie do top20 na świecie z takich większych krajów.

Wydawałoby się, że kraj pozbawiony wielu patologii jakie trapią większość ludzi na świecie.

Mamy asfaltowe drogi, w miarę funkcjonującą demokrację (wiem, wiem, wielu powie że to ułuda no ale jednak nie mamy żadnego Maduro czy innego Kima co pod butem trzyma kraj od dziesięcioleci), niby jest ciepla woda w kranie, Ikea, McDonald, jest też praca, ludzie nie srają do rzeki (tak, słyszałem że ostatnio jakiś mudżyn nasrał) a służba zdrowia mimo że ma żółwie tempo ale jest i jest za darmo, ludzie nie umierają na ulicach. My nawet nie mamy tak dużego problemu z kartelami czy mafiami jak w innych miejscach na ziemi.

To są patologie które trapią naprawdę większość krajów na świecie i losując sobie punkt startowy do życia o wiele większe prawdopodobieństwo było że wylosują Ci się jakieś Indie, Nigeria czy jakieś slumsy w Brazylii albo o zgrozo pierdzieńsk w Rosji gdzie nawet drogi nie ma.



No i niby człowiek żyje sobie tu jak człowiek a tak naprawdę przez to w jakim punkcie się znalazł ciężko o uśmiech na twarzy. Z jednej strony standard życia jak na świat jest ok ale zaraz za granicą masz prawdziwe bogactwo. Widzisz jak zaraz obok wszystko jest lepsze a Ty tylko gonisz króliczka. Pokaż całość