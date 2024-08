No i co z tego, jak Konfederatom dyskryminacja mężczyzn pasuje. Nie raz już o tym mówili, że nie chcą wyrównywać wieku emerytalnego. Typ który nigdy nie był w wojsku - Mentzen szczególnie głośno pieje o konieczności przywracania służby wojskowej tylko dla mężczyzn (z wyłączeniem polityków). Jak go pytają, jakie będą miały obowiązki kobiety to tylko milczy.

Bekowicz sobie robi komisje od dyskryminacji mężczyzn tylko "dla jaj".



Nie ma co, obrońcy praw mężczyzn Pokaż całość