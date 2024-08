Sąd Rejonowy w Krasnymstawie od stycznia do maja tego roku wydał wobec Yaroslava Y., 33-letniego Ukraińca, cztery zakazy prowadzenia pojazdów, mimo iż już za drugim razem mógł go, zgodnie z polskim prawem, skazać nawet na trzy lata bezwzględnego więzienia. Y. został czterokrotnie skazany wyłącznie na grzywny, których i tak nie płacił. Sprawa wyszła na jaw, bo kilka dni temu Y. spowodował wypadek na drodze, kiedy jechał z trójką swoich dzieci. Jedno z nich ma złamaną nogę.



– Mężczyzna wsiadł za kierownicę samochodu pomimo posiadania czterech aktywnych zakazów sądowych – mówi „Rz” nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Do wypadku doszło w ubiegły czwartek po południu na trasie Lublin–Bychawa. Yaroslav Y., jadąc volkswagenem z trójką swoich dzieci i żoną, uderzył w tył hondy, która oczekiwała na możliwość skrętu w lewo. Cała rodzina Y. trafiła do szpitala, on sam do policyjnego aresztu. Oboje kierowcy byli trzeźwi. Y. będzie odpowiadać za spowodowania wypadku i niestosowania się do zakazów sądowych. Za te przestępstwa grozi do pięciu lat więzienia.



Za prowadzenie samochodu mimo zakazu sądowego grozi w Polsce do trzech lat więzienia – jest to już bowiem przestępstwo.



Jak Pokaż całość