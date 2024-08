Sam działam w jednym ze związków. To, że władze są duże nie znaczy, że wszyscy zarabiają. Z reguły to prezes i pracownicy etatowi. A cała reszta jest bo jest. I to jest największa patologia. Zarząd duży, komisji mnogo, a ludzi z chęcią do działania raptem kilkoro. Bo najważniejsze to być jak najwyżej w hierarchii, raz na jakiś czas podbić delegację i zjeść kotleta ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( Pokaż całość