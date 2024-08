Jak mnie #!$%@? takie #!$%@? cfaniaczki co albo właśnie na wahadle po zapaleniu czerwonego jeszcze prują na siłę albo co lepsze potrafią na światłach ustawić się jako pierwszy na lewoskręcie tylko po to aby wpieprzyć się na chama na pas do jazdy na wprost. Zaoszczędzone 5 sekund na co im wystarczy? Jak to określiła moja małżonka skoro taki zawsze musi być pierwszy to pozostaje współczuć jego partnerce.