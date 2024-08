Przecież wiadomo, że 100% winy za niewdrożenie tych karabinków w polskiej armii ponosi producent i to nie jest żadna tajemnica, wystarczy trochę się zorientować w tematach zbrojeniowych.



Gdyby producent wiedział komu dać pół oficjalnie w łapę, to by były wdrożone. że się producent ociąga to i wdrożenia nie będzie. Proste jak budowa cepa. Nie może być tak, że zarobi jakiś producent a nie generalissimusowie.