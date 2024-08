Powiem ze swojej perspektywy. To najsmutniejszy i podlejsza część medycyny. To nie jest tak, że idziesz na anestezje chirurgię za karę... idziesz bo podoba Ci się to.

Potem dopada rzeczywistość- mobbing, wyzysk w szpitalu... łamanie praw pracowniczych.

Nie mam nic przeciwko pracy... ale powiedzcie mi czemu lekarz w Polsce jest równocześnie sekretarką, pielęgniarką, urzędnikiem....

... np. czemu lekarz ma decydować o stopniu refundacji za lek. To nie ma nic wspólnego z medycyną. Pokaż całość