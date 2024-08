Wiem co nieco o sprawie, bo z niedalekich okolic jestem. Chłopaka agresywnego startującego do sporo większego kolegi odprowadzili siłą do domu. Mało mu było, bo dogonił ich i zaczął znowu lżyć. Dostał strzała, pewnie beton źle zamortyzował upadek. Ot, historia jakich wiele.