Nie wierzę już w to państwo. Od lat patrzę, jak wszystko stoi w miejscu, jakby czas zatrzymał się w najgorszym momencie naszej historii. Twarze na ekranach, niemal się nie zmieniaja., chyba ze ktos umrze ale nawet wtedy pojawiaja sie ich wychowankowie. W kółko te ich wyborcze pozostają puste, jakby powtarzali w kółko ten sam, wyuczony monolog. Nadzieja, która kiedyś tliła się w moim sercu, zgasła pod ciężarem kolejnych zawiedzionych oczekiwań.



Mija rok za rokiem, a my wciąż stoimy w tym samym miejscu. Ludzie władzy zamykają oczy na nasze problemy, ślepi na codzienne trudności zwykłych obywateli. Nikt nie słucha, nikt nie pyta, co nas boli, co nas dręczy. A my, zmęczeni i zrezygnowani, uczymy się żyć z tym ciężarem, jakby był naturalną częścią naszego życia.



Żal, który noszę w sobie, jest jak kamień, który każdego dnia ciąży coraz bardziej. Rozterki, które nie dają mi spokoju, towarzyszą mi od lat, wciąż nie dając odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Dlaczego nasze państwo, które miało być ostoją, domem, wciąż nie potrafi nam zapewnić tego, czego najbardziej potrzebujemy – poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości, uczciwosci, nadziei na lepsze jutro?



