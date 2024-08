Temat wałkowany od lat, zastępczy. Przykrywający że miast po Ferencu, przeżywa stagnację koncepcyjno-rozwojową.

Oczywiście nikt nie szuka kompromisu. Jedni chcą zachować pomnik z jego znaczeniem jako "walor" historyczny i element miasta. Drudzy chcą go zburzyć z tego samego powodu. Ani to ładne, młodzi nie kojarzą tego z bolszewią. Ani to symbol - bo jeżeli jest to jedyna rzecz którą miasto może promować jako coś symbolizującego je, to przykro.

Rozwiązanie:

1. Przejąć działkę pod pomnikiem

2. Zrobić remont - bo sypie się to to, zaraz kogoś zabiją odłamki.

3. Ściągnąć element nawiązujący do rewolucji - to coś z mosiądzu czy z czegoś to jest. Pokaż całość