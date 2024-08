Ja odkryłem fajny patent. Kupiłem filtr do wody że mi z kranu leci czysta (montowany pod zlewem) i do tego saturator. Ogólnie z 1 czasem 2 worków plastików tygodniowo teraz wynoszę raz w miesiącu. Głównie to były butelki po wodzie.



Zaraz pewnie dowala mi podatek na te filtry do wody i będę płakał xD



W dani mieszkałem i tam był ten system kaucjowy. Musieliśmy gromadzić butelki i puszki to sporo miejsca zajmowało Pokaż całość