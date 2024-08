Zgodzimy się chyba, że US są krajem gdzie patriotyzm wysysa się z mlekiem matki, ma tam jednoznacznie pozytywne skojarzenie. A cierpi z powodu imigrantów. I żadne elity tam nie mówią, że patriotyzm to cokolwiek złego. W US każdy kest patriotą, a dopiero potem demokratą, czy tam republikaninem. Zatem może jednak europejscy tzw. patrioci dają dupy, bo mieszają z tym inne pojęcia i probują pod to podciągać dowolne polityczne intencje?