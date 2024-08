Pokaż całość

Problem w tym, że Swoboda jest sprinterką w kategoriach 60 i 100 m, a afrykańscy murzynierowie są mistrzami w prowadzeniu długotrwałych pościgów pieszych. Dobór naturalny: szerokie i płaskie przestrzenie, niedobór zwierząt pociągowych typu koń oraz ciągłe wojny i walki plemienne.Wygląda to tak, że ścigający dzielą się na dwie grupy. Pierwsza, złożona z dużych, silnych i groźnie wyglądających wojowników ma za zadanie gnać z maksymalną prędkością i zbliżyć się do ofiary (i dorwać ją, jeśli będą w stanie). Druga grupa, składająca się z normalnie zbudowanych długodystansowców biegnie za nimi normalnym tempem, oszczędzając siły.Ofiara widzi, że zbliża się do niej pierwsza grupa i w panice również zaczyna biec na całego żeby zwiększyć dystans. Przez to szybko opada z sił - pierwsza grupa goniących też, ale to nie ma znaczenia, bo nawet jeśli oni zmęczą się i odpadną, to druga grupa biegnąca normalnie teraz bez problemu "dojedzie"