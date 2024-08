Jak w USA policjant wykonując prawidłowo swoje obowiązki przydusił za mocno ćpuna bandytę, to jakie były jęki lewaków, że rasizm, biedni uciśnieni Afroamerykanie, pozwólmy im szabrować sklepy i klękajmy przed nimi w ramach zadośćuczynienia...



A jak jakiś czarny zwyrodniały dzikus zabija dzieci to przeciw temu już nie wolno protestować, to bezprawie i SKRAJNA PRAWICA.



To jest koniec Europy. Cześć, giniemy.