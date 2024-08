Tym co nie pamiętają to przypomnę że gmina Biały Bór na fotoradarze robiła 1/3 przychodów gminy. I robili to w bardzo perfidny sposób, wykorzystując przepis o istnieniu którego nie jest świadoma 90% kierujących. Najpierw ustawiali ograniczenie do 40 i ustawiali się za tabliczką koniec terenu zabudowanego. Niewiele osób było świadomych że ograniczenie do 40 dalej obowiązuje, przez co nawet jak myśleli że jadą za terenem zabudowanym to jadą przepisowo, a popełniali wykroczenie Pokaż całość