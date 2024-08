Nie no bez jaj.

Poczybut to jednak zupełnie inna liga więźnia, niż jacyś tam dziennikarze czy agenci.

Poczybut to znany opozycjonista, małe bo małe, ale jednak zagrożenie.

Takich ludzi się nie zwalnia i nie wymienia.

Co Polska miała do zaaferowania za Poczybuta? - jakiegoś podrzędnego agenta w hinduskim przebraniu.

Tu nawet nie ma z czym do stołu siadać.