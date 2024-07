Akurat w USA są nawet marsze nazioli, ale to chyba nie oznacza, że III Rzesza wygrała II wojnę światową.



W USA mają dość liberalne podejście do tych spraw (1 poprawka) co bywa i wadą i zaletą, a ponieważ Sajuz już nie istnieje to takie gówno praktycznie jest nieszkodliwe. Szczerze mówiąc to większą szkodę by zrobiła pacyfikacja tej imprezy, a tak to każdy o tym czymś zapomni.



Aczkolwiek, nagranie dość zabawne i, że Pokaż całość