Ten problem występuje już naprawdę od dawna, agencje w Afryce mówią wprost student visa for work. W głównej mierze, tym procederem zajmują się prywatne uczelnie bo to dzięki nim uzyskują oni wizy. Mnie ciekawi tylko jedna rzecz, czy do takich studentów na prywatnych uczelniach również dopłaca państwo? Bo kiedyś to państwo dotowało prywatne uczelnie, w zależności od liczby studentów, jestem ciekaw czy ten proceder nadal trwa.