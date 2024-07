Na igrzyska olimpijskie do Paryża miało przyjechać przynajmniej 3 mln zagranicznych turystów. Będzie dobrze, jeśli dotrze połowa - pisze "Rzeczpospolita", podkreślając, że to "biznesowa klapa". Właściciele hoteli przyznają, że popełnili błąd, windując ceny. Teraz je obniżają, by minimalizować straty