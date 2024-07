Sowieci złapali Tadeusza i zapewne w zemście przywiązali go do czołgu. W ten sposób stał się żywą tarczą. Podczas walk, wleczony na tanku, zmaltretowany chłopiec został postrzelony. Gdy maszyna się zatrzymała, podbiegły do niej nauczycielki, Grażyna Lipińska i Danuta Bukowińska.