"My jesteśmy jak najbardziej za" - mówiła o dopłatach do kredytów mieszkaniowych Lidia Czechak z Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka przypomniała poprzednie programy Prawa i Sprawiedliwości o kredycie dwa procent i nie wykluczyła, że PIS pomoże przegłosować kolejny program. Czyli tanio to już było.