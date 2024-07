Onuce bombarduja szpital

Wykopki: to orki, to trolle, to nieludzie, co za ruskie szambo (i tu sie w pelni zgadzam)

Izrael bombarduje szkole

Wykopki: no ale przeciez ostrzegali, tam na pewno byl Hamas, no moze dzieci zginely ale...

Niektorzy na prawde powinni zastanowic sie nad swoim zyciem. ¯\(ツ)/¯

Izrael i Hamas to takie same organizacje terrorystyczne, ktore nie maja problemu z zabijaniem cywili i dzieci. Ha tfu im w ryj.