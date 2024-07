Pracowałem z 15 lat temu w magazynie Levi Straussa w UK. A dokładniej na dziale kontroli jakości, do którego trafiały wszystkie zwroty ze sklepów z całej Europy. No i mam mieszane uczucia - z jednej strony fajna, nowoczesna i funkcjonalna kantyna do wypoczynku dla pracowników. Z bilardem, wygodnymi kanapami, palarnią w ogrodzie. A z drugiej autokratyczny dyrektor, zwalniający ludzi przychodzących z agencji za byle pierdołe.