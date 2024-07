Pomijając fakt, że to zmyślona historia, ale na potrzeby dyskusji zakładając, że jednak nie: Czy teraz lewaki mogą w końcu przyznać, że to prawo jest złe, gdy to kobieta padła jego ofiarą? Czy nadal będą brnąć w zaparte?



Eksmisja z domu, na ulicę, bez prawa do zabrania swoich rzeczy osobistych, bez wyroku sądu - to jest złe prawo, niezależnie od płci ofiary