Dopłaty do mieszkań, do energii, milardy na dopłaty do kredytów, uzbrojenie zamiast robione przez 20 lat, to kupione od ręki w rok, itd to wszystko sa dodatki finansowane z kredytu. Długu, gdzie roczne odsetki to 100 mld złotych, czyli tak z 4 kghmy.

Musi być bat, jeden z setek powodów nie wychodzenia z Unii. W pierwszy dzień po wyjściu nasi stworzą sobie własna metodologię obliczania zadłużenia i bajlando.