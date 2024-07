Polecam podcast OSW na ten temat. Chyba wyczerpuje ten temat w całości. W skrócie to Czechy, Węgry i Słowacja mogły ciągnąć ropę, ale miały się dywersyfikować. Czesi to zrobili w bardzo znaczącym stopniu i do końca roku mają całkowicie się odciąć od ropy, Słowacja podjęła jedynie bardzo ograniczone działania a Węgry to już w ogóle machnęły ręką i powiedziały "a kij z tym, jakoś to będzie". Węgrom nie grozi też żadna katastrofa Pokaż całość