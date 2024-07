Odchodzenie nie oznacza tego ze ktos z dnia na dzien przestaje wydobywac i uzywac rope i gaz. Jak popatrzec na wszystkie wskazniki i przeanalizowac to co sie dzieje to powolne odchodzenie rozpoczelo sie w rzeczywistosci w 2015 i potrwa cale dekady. Ogolnie to statystyka troche z pupy poniewaz tak duza liczba licencji swiadczy glownie o rozdrobnieniu. Tabelka najnizej w artykule pokazuje juz ze zaden z tych krajow nie jest zadnym potentatem na Pokaż całość