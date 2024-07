Porąbane to wszystko. To są spółki giełdowe, więc przede wszystkim powinno liczyć się to, żeby jak najlepiej sobie radziły, a nie parytety ustawione na sztywno, bo 33% musi być i koniec. A jak nie będzie kogoś z zadowalającymi kwalifikacjami płci żeńskiej to co? To zatrudnią kogoś bez kwalifikacji, bo jest kobietą?