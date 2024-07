Znajomy, ktory od kilkudziesieciu lat mieszka w Niemczech stwierdzil ostatnio, ze Niemcy juz upadly, tylko przez rozpedzona gospodarke to sie jeszcze jakos kreci i toczy sila rozpedu i dlatego nikt jeszcze tego nie zauwazyl.

Mowi ze wszedzie jest syf, burdel, male i srednie firmy upadaja, podwykonawcy upadaja i ze to wszystko zmierza ku przepasci.

No ale on to najchetniej by wzial i cala te obecna UE razem z Bruksela wyslal na Marsa.